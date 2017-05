FISCO: TOSCHI (GDF), OLTRE 60% INDAGINI PER ILLECITI PIù GRAVI

17 maggio 2017- 13:55

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Delle circa 52.000 deleghe d’indagine delle Procure della Repubblica in materia di reati tributari, complessivamente sviluppate dai reparti nel periodo 2014-2016, oltre il 60 % riguardano gli illeciti più gravi di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione". Così il comandante generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi nel suo intervento ad un convegno sul fisco al Mef.Infatti "l’azione dei reparti - spiega - si concentra verso quei fenomeni evasivi che assumono rilevanza penale non solo per l’entità delle imposte evase, ma soprattutto per le modalità attuative poste in essere, fondate su documenti falsi, sull’organizzazione di truffe su vasta scala, su articolate manovre di occultamento di capitali e di trasferimento di ricchezze all’estero, su fittizie interposizioni anche attraverso società “fantasma” o “di comodo”, nella prospettiva di individuarne i responsabili e aggredire le ricchezze da questi illecitamente accumulate".