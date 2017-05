FISCO: TOSCHI (GDF), SERVONO NUOVE ANALISI PER IMPRESE MINORI E AUTONOMI

17 maggio 2017- 13:57

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Un tema di portata strategica riguarda la necessità di mettere a punto nuove forme di analisi e monitoraggio per la platea di circa 5 milioni di imprese minori e lavoratori autonomi che fanno parte della cosiddetta 'fiscalità di massa'". Lo sottolinea il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, nel suo intervento ad un convegno sul fisco al Mef."Nella piena consapevolezza - aggiunge - che è impossibile ma soprattutto inutile pensare a misure di controllo 'massivo', la Guardia di Finanza crede molto in un sistema che possa combinare la possibilità per il contribuente di verificare di persona e migliorare spontaneamente il suo grado di 'fedeltà fiscale', con la capacità per gli Organi di controllo di affinare le proprie analisi di rischio così da circoscrivere i soggetti ispezionabili".