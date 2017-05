FISCO: TOSCHI (GDF),IN FASE AVANZATA ISPEZIONE 3MILA SOGGETTI PER IVA EVASA

17 maggio 2017- 14:12

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - E' "in avanzata fase di esecuzione su tutto il territorio" ad opera dei Reparti del Corpo della Gdf" una campagna ispettiva su 3.000 soggetti selezionati in quanto responsabili di consistenti evasioni all’imposta sul valore aggiunto e non collaborativi rispetto all’invito a ravvedersi". Così il comandante generale della guardi di Finanza Giorgio toschi nel suo intervento ad un convegno sul fisco al Mef.