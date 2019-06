21 giugno 2019- 11:58 Fisco: Tria, 'emarginare imprese illecite, bloccano crescita'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Le imprese illecite vanno "emarginate": bloccano "lo sviluppo" e "il rilancio" del paese. E' il messaggio del ministro dell'Economia Giovanni Tria nel suo intervento alla cerimonia per il 245° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza."E' di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'economia che siano neutralizzati i vantaggi competitivi di cui godono delle imprese illecite, e che queste imprese vadano emarginate dal mercato prima che possano nuocere al tessuto economico sano", sottolinea."Oggi siamo impegnati coralmente nella affrontare sfida per il rilancio del potenziale crescita del paese", e questo non "può prescindere dalla rimozione dei fattori che bloccano la capacità del sistema di generare valore".