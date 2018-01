FISCO: UNIMPRESA, EVASIONE VALE 108 MLD L'ANNO

3 gennaio 2018- 16:47

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Sfiora i 108 miliardi di euro l'anno il totale dell'evasione fiscale in Italia. Alle casse dello Stato vengono sottratti ogni 12 mesi, in media, 97 miliardi di tasse e quasi 11 miliardi di contributi previdenziali per un totale di 107 miliardi e 701 milioni. E' l'Iva (imposta sul valore aggiunto) la tassa "preferita" dagli evasori, con 35,7 mld, seguita dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) con 35 mld. L'evasione dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) ammonta a 8,4 miliardi, mentre l'Imu (imposta municipale unica) si ferma a quota 4,8 miliardi. Questi i dati principali di un rapporto del Centro studi di Unimpresa sull'evasione fiscale, secondo il quale i balzelli sulle locazioni generano un ammanco di gettito per 1,5 miliardi."Le tasse vanno pagate e onorare le scadenze col fisco - sottolinea il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci- è un dovere di tutti i contribuenti sia famiglie sia imprese. Tuttavia, quando si osservano dati sull'evasione fiscale, non si possono ignorare alcuni aspetti. Come il fatto che una parte dei soggetti che decide di non versare imposte e tributi nelle casse dello Stato lo fa per necessità, talora per la mancanza assoluta di disponibilità talora per far fronte ad altri pagamenti. Ciò vale per le famiglie e vale soprattutto per le imprese. L'imprenditore che non paga, spesso dirotta il denaro al pagamento degli stipendi o di altri fornitori magari artigiani, piccole aziende o professionisti", aggiunge Pucci.Secondo la ricerca, basata su dati del ministero dell'Economia e delle Finanze, l'evasione fiscale in Italia si attesta a 107,7 mld. Il dato è il frutto della media relativa al 2012-2014, anni per i quali sono disponibili informazioni complete: 96,9 mld si riferiscono alle tasse non pagate regolarmente all'erario, altri 10,7 mld sono, invece, contributi previdenziali non versati.