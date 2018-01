FISCO: UNIMPRESA, EVASIONE VALE 108 MLD L'ANNO (2)

3 gennaio 2018- 16:47

(AdnKronos) - Nel 2015, periodo per il quale i dati sull'Irpef sono invece parziali, il totale dell'evasione tributaria e contributiva ha raggiunto quota 101,03 mld: 90,3 mld di tasse e 10,7 mld di contributi. Nel 2012, l'evasione ha toccato quota 105,3 mld (94,8 mld di tasse e 10,5 mld di contributi); nel 2013 l'ammontare è salito a 107,7 mld (99,4 mld e 11,2 mld), per poi crescere ancora nel 2014 a 110,7 mld (99,4 mld e 11,2 mld). Seppur parziali, esistono informazioni sugli anni precedenti: nel 2010 l'evasione stimata è stata pari a 83,04 mld (solo tasse) e nel 2011 la stima è salita a 104,6 mld (94,1 mld di tasse e 10,4 mld di contributi previdenziali). Quanto all'analisi per tributo, l'Iva risulta la più "odiata" dai contribuenti italiani. La media per il periodo 2012-2014 è di 35,7 mld; negli anni precedenti, il mancato gettito legato all'imposta sui consumi si è attestato a 33,6 mld nel 2010, 36,3 mld nel 2011, 36,1 mld nel 2012, 34,9 mld nel 2013, 36,2 mld nel 2014 e 34,7 miliardi nel 2015. Poco dietro si posiziona, nella speciale classifica, l'Irpef con una media di 35 mld nel periodo 2012-2014; negli anni precedenti l'evasione della tassa sui redditi delle persone fisiche si è attestata a 29,2 mld nel 2010, a 35,4 mld nel 2011, 33,3 mld nel 2012, 34,8 mld nel 2013, 36,8 mld nel 2014 e 31,6 mld nel 2015 (dato parziale).Per quanto riguarda l'Ires (società) la media dell'evasione è di 10,4 mld nel periodo 2012-2014; negli anni precedenti l'evasione della tassa sui redditi delle persone giuridiche si è attestata a 8,7 mld nel 2010, a 10,3 mld nel 2011, 9,9 mld nel 2012, 10,9 mld nel 2013, 10,3 mld nel 2014 e 10,2 mld nel 2015.