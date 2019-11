5 novembre 2019- 16:33 **Fisco: Visco, 'rafforzamento lotta corruzione obiettivo ineludibile'**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Il rafforzamento della lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo ineludibile per alimentare la fiducia di famiglie e imprese nel sistema istituzionale ed economico del Paese, con risvolti positivi anche per il bilancio pubblico". Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento alla giornata inaugurale del Corso straordinario ‘Le garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia’, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.