FISCO: ZANETTI, WEB TAX DISEGNATA DA PD AUTENTICO OBBROBRIO

30 dicembre 2017- 16:23

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "La web tax disegnata dal Pd è un autentico obbrobrio con un solo aspetto positivo: entrando in vigore nel 2019, potrà essere cancellata nel 2018 prima che faccia danno". Ad affermarlo in una nota è Enrico Zanetti, responsabile politiche economiche e componente del direttivo nazionale di Noi con l'Italia."Perché la norma funzioni e abbia un senso -sottolinea-, bisogna usare l’impostazione che avevamo proposto noi già nel 2015: una norma antielusiva che fa pagare le imposte italiane alle imprese digitali estere che non dichiarano spontaneamente una stabile organizzazione in Italia, non una assurda imposta aggiuntiva a quelle esistenti che riesce al tempo stesso a complicare la vita alle imprese italiane e non risolvere affatto il tema dell’equità nella tassazione tra queste ultime e quelle estere", conclude Zanetti.