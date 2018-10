24 ottobre 2018- 20:50 Flex: Mise, contratti somministrazione trasformati in tempo indeterminato

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - La trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo indeterminato e staff leasing. E' questa la conclusione del tavolo istituzionale che si è svolto al ministero dello Sviluppo Economico sulla situazione dell’azienda Flex - stabilimento di Trieste -, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, le rappresentanze sindacali, dei lavoratori e quelli della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell’incontro, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, si legge in una nota del Mise, "si sono affrontate le tematiche riguardanti la prosecuzione degli impegni sottoscritti in sede ministeriale, lo sviluppo delle attività dello stabilimento e la situazione dei lavoratori precari. In particolar modo si è discusso sui livelli occupazionali riguardanti i contratti di somministrazione".