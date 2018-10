24 ottobre 2018- 20:50 Flex: Mise, contratti somministrazione trasformati in tempo indeterminato (2)

(AdnKronos) - Al seguito delle interlocuzioni, si legge ancora nella nota del ministero, l’azienda "ha presentato i differenti scenari in cui si sta muovendo per quanto riguarda le attività produttive e il consolidamento dei propri clienti, nonché le potenzialità dei vari mercati. In tal senso ha ribadito gli sforzi di sviluppo". Per quanto concerne l’attuale numero di dipendenti - ovvero 405 lavoratori a tempo indeterminato e 227 su somministrazione - l’azienda si è impegnata a convertire a tempo indeterminato i contratti di somministrazione di 100 lavoratori e in staff leasing altri 127 lavoratori. Un miglioramento ottenuto grazie ad un importante lavoro istituzionale.L’azienda e i sindacati, conclude il ministero, "proseguiranno le interlocuzioni inerenti lo sviluppo delle attività dello stabilimento in sede aziendale, con la disponibilità del Ministero a mantenere il ruolo di monitoraggio e la possibilità di riattivare il tavolo a seguito della richiesta delle parti".