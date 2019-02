6 febbraio 2019- 18:37 **Fmi: Di Maio, lo smentiremo, chi ha affamato popoli non ha credibilità**

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo già smentito tante voci in soli 7 mesi e nel corso del 2019 smentiremo anche l'Fmi. Chi ha affamato popoli per decenni, appoggiando politiche di austerità che non hanno ridotto il debito, ma hanno solo accentuato divari, non ha la credibilità per criticare una misura come il Reddito di cittadinanza, un progetto economico espansivo di equità sociale e un incentivo al lavoro". Così in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, commentando il rapporto del Fondo monetario.