FMI: MIRABELLI, ITALIA CRESCE, RIFORME DEVONO PROSEGUIRE

22 gennaio 2018- 15:48

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Il Fondo monetario internazionale ha rialzato le stime di crescita dell'Italia all'1,4% per il 2018 all'1,1% per il 2019. E contemporaneamente ha attirato l'attenzione sulle elezioni e sul pericolo che le riforme si fermino. Con i governi del Pd il Paese si è ripreso e sta crescendo, ora è il momento di andare avanti, ancora". Ad affermarlo in una nota è il senatore del Pd, Franco Mirabelli.