21 gennaio 2019- 16:41 Fmi: Misiani (Pd), 'politica confusa e pasticciata indebolisce economia'

Milano, 21 gen. (AdnKronos) - "Le previsioni del Fmi di oggi evidenziano come l'Italia stia scivolando verso la recessione. Tra l'altro è impressionante leggere sul bollettino della Banca d'Italia che il rallentamento dell'economia in Italia sia dovuto innanzitutto al blocco degli investimenti delle imprese, che a sua volta è legato all'incertezza politica". Ciò dimostra che "la politica economica, confusa e pasticciata, messa in campo da questo governo, ha un effetto diretto di indebolimento della crescita economica". Lo dice all'Adnkronos Antonio Misiani, capogruppo del Pd in commissione Bilancio del Senato, commentando i dati diffusi oggi dal Fondo monetario internazionale. Del resto, spiega Misiani, "la Legge di Bilancio appena approvata è un provvedimento tutto assistenza e zero crescita che aumenta la pressione fiscale, in particolare sulle imprese, riduce le risorse per gli investimenti pubblici nel 2019 e indebolisce gli incentivi per gli investimenti privati; le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100 hanno tolto qualunque spazio alle misure di crescita". E questa è "una scelta assolutamente controproducente, a maggior ragione in una fase di rallentamento dell'economia".