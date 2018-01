FMI: SACCONI, IL PIù DELLE RIFORME RESTA TUTTO DA FARE

23 gennaio 2018- 17:56

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "È vero che abbiamo bisogno di continuare le riforme strutturali ma è anche vero che il più resta tutto da fare". Lo scrive nel blog dell'Associazione amici di Marco Biagi il presidente della Commissione lavoro del Senato, Maurizio Sacconi (Energie per l'Italia)."Il Fondo monetario - rileva Sacconi - auspica che l’Italia, attraverso il voto, sia posta nella condizione di proseguire il percorso delle riforme. È bene tuttavia ricordare che la relativa agenda è ancora molto ampia in quanto la bocciatura del referendum ha lasciato irrisolto il tema di un rapporto responsabile tra lo Stato e le regioni, le leggi della legislatura trascorsa hanno prevalentemente aggravato la straordinaria anomalia della giustizia italiana che condiziona pesantemente la vitalità delle persone fisiche e giuridiche, la struttura dei salari per oltre il 90% è monoliticamente definita dal contratto nazionale, lo stesso mercato del lavoro richiede quanto meno la semplificazione delle disposizioni relative alla distinzione tra lavoro dipendente e indipendente nonché al lavoro occasionale, per non dire della disciplina tributaria ancora largamente viziata dalla pretesa analiticità e dalla frequente inversione dell’onere della prova", conclude.