6 febbraio 2019- 20:28 Fmi: Tria, debito sostenibile, non c'è motivo per creare allarmismi

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Apprezziamo l’equilibrio delle valutazioni" del Fondo monetario internazionale "sulla crescita economica del paese. Non condividiamo invece altri giudizi": "il nostro debito è pienamente sostenibile e si finanzia comodamente sui mercati" e "non c'è motivo per creare allarmismi". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria commentando il rapporto dell'Fmi sull'Italia.Il rapporto, in particolare, sottolinea Tria, "sottovaluta la necessità di sostenere la crescita in Italia e in Europa e il ruolo delle politiche adottate dal Governo a questo fine". Il debito, aggiunge, "è un onere pesante per l’Italia, che però lo sostiene e lo ha sostenuto negli ultimi trent’anni, tra l’altro con un avanzo primario ininterrotto negli ultimi due decenni". Detto questo, sottolinea il ministro, "costituisce certamente un freno per la crescita italiana distogliendo risorse per usi più produttivi come per esempio gli investimenti. Ed è per questo motivo che il governo è impegnato a ridurlo. Non c’è motivo per creare allarmismi. Son sicuro che, come è evidente dal summing up della discussione al consiglio di amministrazione del Fondo, che ne esprime la posizione ufficiale, ci sia apprezzamento per gli sforzi governativi e nessuna intenzione di destabilizzare i mercati".