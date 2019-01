22 gennaio 2019- 16:56 Fmi: Zoppas, 'frenata globale fatto reale, da governo solo assistenzialismo' (2)

(AdnKronos) - "Bisogna puntare ad investimenti che producano nuova economia per recuperare la competitività che l’Italia sta continuando a perdere, erodendo anche il vantaggio legato al made in Italy. Bisogna ricondurre le variabili di costo produttivo al di sotto dei benchmark dei nostri concorrenti. Prima di tutto le infrastrutture: dobbiamo ridurre i costi dei trasporti, arrivare più velocemente sui mercati e non essere tagliati fuori dai collegamenti internazionali. La TAV va quindi sbloccata senza ulteriori indugi", auspica il numero uno degli industriali veneti. "Poi vanno messi in campo provvedimenti che favoriscano la formazione professionale e la ricerca&sviluppo, sia a livello di ricerca universitaria e dei centri specializzati sia a livello di ricerca applicata che viene fatta in azienda; semplificare e unificare le procedure amministrative (spesso i tempi dei permessi sono più lunghi di un intero ciclo produttivo); e soprattutto serve la certezza normativa, quella certezza che rende sicuri gli investimenti", conclude.