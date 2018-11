21 novembre 2018- 15:33 Fnm: accordo quadro con Stadler per treni diesel-elettrici

Milano, 21 nov. (AdnKronos) - E' stato sottoscritto l'accordo quadro tra Fnm e Stadler sui treni diesel-elettrici che serviranno per il servizio ferroviario regionale. La firma di ogg fa seguito all'aggiudicazione a Stadler della gara indetta lo scorso anno. Il programma di acquisto di nuovi treni è stato approvato e finanziato con 1,6 miliardi di euro da Regione Lombardia. L’Accordo Quadro, che ha una durata di 8 anni, prevede la fornitura di convogli diesel-elettrici, che saranno destinati alle linee non elettrificate. La quantità minima garantita è di 30 treni, la quantità massima 50. Il prezzo è di 6.395.000 euro per ogni treno, con tanto di manutenzione programmata di primo livello e di manutenzione correttiva per atti vandalici ed eventi accidentali.Contestualmente alla firma dell’accordo, Ferrovienord, controllata al 100% da Fnm, ha sottoscritto con Stadler il primo contratto applicativo per 30 convogli per un importo complessivo di 191.850.000 euro. La consegna dei primi treni, che comprende i tempi di costruzione e di omologazione, è prevista entro il 2021.