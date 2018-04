28 aprile 2018- 11:48 Foggia, esplode fabbrica fuochi d'artificio

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Esplosione questa mattina in una fabbrica di fuochi d'artificio a San Severo di Foggia. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i mezzi delle forze dell'ordine e il 118. Alcune persone, a quanto si apprende, sarebbero rimaste ferite. "Nelle primissime ore di questa mattina - si legge in una nota del Comune di San Severo - un forte boato ha scosso l'intera zona urbana ed extraurbana della città di San Severo: in contrada Casone un'esplosione di enormi proporzioni ha letteralmente distrutto l'azienda pirotecnica dei F.lli Del Vicario, assai nota per la qualità dei suoi prodotti pirici.