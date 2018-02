FOIBE: A VICENZA AL VIA LE CELEBRAZIONI PER IL GIORNO DEL RICORDO

4 febbraio 2018- 12:59

Vicenza, 4 feb. (AdnKronos) - Le celebrazioni per il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 e commemorata il 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, hanno preso il via ieri, sabato 3 febbraio, e si concluderanno sabato 10 febbraio. Ieri davanti all'ex Collegio Cordellina di contra' Santa Maria Nova, vi è stata per la deposizione di una corona d'alloro e un momento di riflessione in memoria dei mille esuli italiani che il 3 febbraio del 1947 trovarono rifugio nell'ex Convento di Santa Maria Nova.