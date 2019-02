5 febbraio 2019- 10:34 Foibe: assessore Donazzan presenta a Verona e Vicenza fumetto 'Foiba Rossa'

Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - In occasione del Giorno del Ricordo, la giornata nazionale del 10 febbraio istituita per fare memoria delle tragiche vicende delle foibe e dell’esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle terre del Quarnero e della Dalmazia nel secondo dopoguerra, l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione Elena Donazzan parteciperà alla presentazione pubblica del fumetto “Foiba Rossa”, organizzata dalle amministrazioni comunali di Verona e di VicenzaElena Donazzan interverrà giovedì 7 febbraio a Verona, nella sala degli Arazzi del palazzo del Comune (ore 12.45), insieme al sindaco Federico Sboarina, alla conferenza stampa di presentazione della graphic novel dedicata alla storia della studentessa universitaria Norma Cossetto seviziata e uccisa dai partigiani titini, che verrà distribuita nelle scuole superiori del territorio veronese.Venerdì 8 l’assessore sarà a Vicenza, nel salone d’onore di Palazzo Chiericati, dove l’amministrazione comunale del capoluogo berico ha promosso la presentazione di ‘Foiba Rossa’ con la partecipazione dell’autore Emanuele Merlino (ore 18).