26 settembre 2019- 20:29 Foibe: assessore Sicilia scrive a teatri e fondazioni, 'ricordate martiri'

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - L'assessore regionale al Turismo Manlio Messina ha inviato una nota ai teatri e alle fondazioni siciliane affinché "nell’ambito della programmazione culturale in vista della Giornata del Ricordo fissata per il 10 febbraio, si possano ricordare i martiri delle foibe anche in Sicilia". La lettera è stata inviata alla Fondazione Teatro Massimo di Palermo, al Teatro Vittorio Emanuele II di Messina, al Teatro Massimo Bellini di Catania, al Teatro Biondo di Palermo, al Teatro Stabile di Catania, alla Fondazione Orchestra sinfonica siciliana di Palermo, alla Fondazione Inda di Siracusa, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Teatro Luigi Pirandello di Agrigento e alla Fondazione Taormina Arte.