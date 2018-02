FOIBE: BRUNETTA, RICORDIAMO FOLLIA E ORRORE CHE HA COLPITO ITALIANI

10 febbraio 2018- 12:43

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - “Oggi ricordiamo la tragedia delle foibe, una pagina buia, oscura. Non si può dimenticare la violenza che abbiamo subito e non possiamo permettere che la nostra storia venga eclissata, perché tramandare la memoria del passato è l’unico modo per evitare che gli orrori si ripetano in futuro". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Fi alla Camera. "Proprio per questo -aggiunge- nel 2004 il governo Berlusconi riuscì finalmente a far approvare la legge che istituiva nella giornata di oggi, 10 febbraio, il Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe. Un orrore che ha colpito molti nostri connazionali per il solo fatto di essere italiani. Oggi ricordiamo quella follia”.