10 febbraio 2019- 14:31 Foibe: Gasparri bacchetta Grasso sui social, 'eccidi del '47? iniziarono prima'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Maurizio Gasparri bachetta Pietro Grasso sia twitter. Nel ricordare le Foibe, l'ex-presidente del Senato mette come data degli eccidi il 1947. Un particolare che non sfugge al senatore di Fi che sempre via twitter ribatte: "Ma come si fa a scrivere ‘nel 1947’, gli eccidi e l’esilio cominciarono molto prima, errore imperdonabile di @PietroGrasso". Grasso aveva scrittto: "Nel 1947 nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia furono costretti all’esilio e gettati nelle #foibe. Una pagina di storia nazionale che dobbiamo ricordare approfondendo la verità storica e promuovendo una cultura priva di odio ideologico. #Giornodelricordo #10febbraio".