FOIBE: GASPARRI, FERITA ANCORA APERTA

10 febbraio 2018- 12:44

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Sono passati 14 anni dall’istituzione, su iniziativa del governo Berlusconi, del Giorno del Ricordo per non dimenticare le atroci sofferenze patite dagli italiani gettati nelle foibe e quelle delle migliaia e migliaia di famiglie di nostri concittadini costretti a lasciare le loro terre. Il tempo non ha saputo rimarginare una ferita ancora aperta". Lo afferma Maurizio Gasparri, di Forza Italia, vicepresidente del Senato."Troppe disattenzioni, troppe dimenticanze e perfino intollerabili iniziative negazioniste o giustificazioniste. E anche nelle scuole o attraverso i media -aggiunge l'esponente azzurro- un pezzo importante della nostra storia comune è ancora sottovalutato se non ignorato. Si può e si deve fare di più per mantenere viva la memoria degli italiani torturati e dell’esodo giuliano-dalmata che ha nei comunisti di Tito gli unici colpevoli. Per anni, con la complicità del comunismo italiano, si è cercato di occultare la verità terribile delle foibe. Non per noi. Noi non abbiamo mai dimenticato quanto accaduto e viviamo come un dovere preservare la memoria di chi ha sofferto pene terribili con la sola colpa di essere italiano”.