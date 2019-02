5 febbraio 2019- 15:04 Foibe: Gasparri, 'invitare Nespolo a cerimonia al Quirinale'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - “Leggo che Carla Nespolo, presidente dell’Anpi risponde, via stampa, alla mia sollecitazione a partecipare il 9 febbraio alla cerimonia che si terrà nel Palazzo del Quirinale in occasione del Giorno del Ricordo che il 10 febbraio viene dedicato per legge dello Stato ai martiri delle foibe e agli italiani vittime dell’esodo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Ovviamente, dice correttamente la presidente dell’Anpi Nespolo: ‘se sono invitata ci vado volentieri’. Non sono ovviamente io che diramo gli inviti di una cerimonia istituzionale che si svolge al Quirinale. Ma credo che chi di dovere potrebbe cogliere questa disponibilità". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."La presenza della presidente Nespolo al Quirinale, più di mille parole, potrebbe diradare la nebbia delle troppe sortite revisioniste e negazioniste -aggiunge l'esponente azzurro- che recano in qualche modo il timbro o il nome dell’Anpi, usato in varie parti d’Italia a proposito ed a sproposito, ma comunque nella presunzione che si possa fare. Ed allora mi auguro, non avendo io titolo per diramare inviti, che questa disponibilità dell’Anpi a partecipare all’omaggio ai martiri delle foibe al Quirinale il 9 di febbraio, venga colta. E si possa quindi riaffermare la verità della storia che troppi hanno negato nel passato e si illudono di negare ancora nel presente”.