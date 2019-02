6 febbraio 2019- 19:05 Foibe: Gasparri, 'punire scritte ingiuriose contro Norma Cossetto'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Ho presentato una interrogazione al ministro dell'Interno affinché vengano individuati e puniti al più presto i responsabili del vile imbrattamento, a Trento, del cinema Astra, con scritte ingiuriose contro Norma Cossetto, Medaglia d'oro al merito civile, vittima dei comunisti titini, infoibata insieme a migliaia di italiani sul confine orientale negli anni Quaranta". Lo annuncia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Le scritte -spiega- sono comparse dopo che nello stesso cinema era stato proiettato, come in altre cento città in tutta Italia, il film 'Red Land', che ricorda proprio la storia della Cossetto e del dramma giuliano-dalmata, in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. L'ennesimo gesto, questo, dopo quelli accaduti in altre parti d'Italia, anche con veri e propri convegni negazionisti, che offendono la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo che coinvolse migliaia di nostri connazionali. Spero che al più presto si faccia chiarezza su questa vicenda e che una punizione esemplare possa essere da esempio per tutti coloro che, a tanti anni di distanza, non si arrendono ancora all'evidenza delle atrocità commesse dal comunismo”.