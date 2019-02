10 febbraio 2019- 16:39 Foibe: Ialia in Comune, 'ricordo è nostro dovere'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "È nostro preciso dovere ricordare ciò che è stato, ciò che ha macchiato di sangue la storia, affinché sia da monito per le generazioni future, affinché dove ha regnato l’orrore, la violenza, non vi siano più periodi bui, ma solo periodi di pace, unione e accoglienza. Ricordiamo e rendiamo omaggio dunque ai perseguitati, alle vittime delle foibe, con la speranza che mai più si debba parlare di genocidi, di guerre, di repressioni. Con la speranza che i valori di democrazia e libertà, ottenute a sacrificio della propria vita da parte dei nostri nonni, siano pilastri della società che sarà". E' quanto si legge in una nota pubblicata sul profilo facebook di Italia in Comune."Guardiamo però, con sguardo attento e preoccupato, anche ai profughi di oggi, agli uomini e alle donne, ai bambini. Ricordare il dramma delle foibe e dei profughi può farci da guida verso una linea comune: quella della tolleranza e del riconoscimento del valore della diversità, del rispetto dell’altro, contro ogni forma di razzismo, per una convivenza pacifica", conclude la nota.