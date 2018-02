FOIBE: MATTARELLA, CAPITOLO TRAGICO, VIOLENZA INGIUSTIFICABILE (2)

(AdnKronos) - "I danni del nazionalismo estremista, dell’odio etnico, razziale e religioso si sono perpetuati, anche in anni a noi molto più vicini, nei Balcani - ricorda il Presidente - generando guerre fratricide, stragi e violenze disumane". "L’Unione Europea è nata per contrapporre ai totalitarismi e ai nazionalismi del Novecento una prospettiva di pace, di crescita comune, nella democrazia e nella libertà. Oggi, grazie anche all’Unione Europea, in quelle zone martoriate, si sviluppano dialogo, collaborazione, amicizia tra popoli e stati", rivendica Mattarella.