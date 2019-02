9 febbraio 2019- 13:51 Foibe: Mattarella, 'ricomposizione con Slovenia e Croazia, con Ue via muri'

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - La "ricomposizione nelle istituzioni e nella coscienza popolare" rispetto al dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata "è avvenuta anche a livello internazionale, con i Paesi amici di Slovenia e Croazia, nel comune ripudio di ogni ideologia totalitaria, nella condivisa necessità di rispettare sempre i diritti della persona e di rifiutare l’estremismo nazionalista". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo."Oggi, in quei territori, da sempre punto di incontro di etnie, lingue, culture, con secolari reciproche influenze, non ci sono più cortine, né frontiere, né guerre. Oggi -ha ricordato il Capo dello Stato- la città di Gorizia non è più divisa in due dai reticolati. Al loro posto c’è l’Europa, spazio comune di integrazione, di dialogo, di promozione dei diritti, che ha eliminato al suo interno muri e guerre. Oggi popoli amici e fratelli collaborano insieme nell’Unione europea per la pace, il progresso, la difesa della democrazia, la prosperità".