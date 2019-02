10 febbraio 2019- 13:23 Foibe: Meloni, 'martiri memoria condivisa, Italia ha vinto'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Non posso nascondere l'emozione di tornare anche quest'anno, il 10 febbraio, a Basovizza. Ho iniziato a fare politica quando di foibe era proibito parlarne, quando nelle assemblee studentesche venivamo aggrediti dagli alfieri dell'antifascismo. Oggi il ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata, è memoria condivisa da tutti. Abbiamo vinto, l'Italia ha vinto". Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi al sacrario della Foiba di Basovizza a Trieste per partecipare alla cerimonia solenne in memoria dei martiri delle foibe.