FOIBE: MELONI, SPIACE RICOSTRUZIONE PARZIALE MATTARELLA

10 febbraio 2018- 13:24

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Mi dispiace molto anche del Presidente della Repubblica abbia utilizzato la questione dei martiri sul confine orientale per cercare di dare un’indicazione sull’attualità". Lo ha dichiarato nell’intervista video a Libero il candidato premier e presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni."Quello che è accaduto con le Foibe e con l’esodo Giuliano-Dalmata era un disegno di occupazione militare da parte dei partigiani comunisti del maresciallo Tito. Era un disegno di pulizia etnica da parte dei comunisti del maresciallo Tito contro gli italiani che volevano conquistare quelle terre, che hanno occupato Trieste per 40 giorni, che hanno fatto scomparire 17 mila persone in 40 giorni e hanno cacciato dalle loro terre e hanno rubato le loro case a 350 mila italiani. Quello non è nazionalismo: è un disegno di pulizia etnica di stampo comunista e le cose vanno chiamate col loro nome". "Mi dispiace che Mattarella, che è uomo che dovrebbe mantenere un equilibrio, si lasci portare in un revisionismo storico e sono rimasta molto male anche di vedere una ricostruzione storica molto parziale. Se ha fatto una cosa alla Napolitano? Assolutamente sì. Diciamo che ha fatto una cosa alla Napolitano".