10 febbraio 2019- 12:40 Foibe: Mollicone, 'Fdi ringrazia Rai per palinsesto'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Fratelli d’Italia ringrazia i vertici Rai e Sky per l’ottimo palinsesto previsto per la giornata del 10 febbraio, Giorno del Ricordo. La trasmissione di Rai2 ‘Generazione Giovani’ condotta da Milo Infante per la prima volta ha raccontato, senza peli sulla lingua e alla presenza in studio di molti ragazzi tra i 18 e i 25 anni, la tragedia delle foibe che per decenni è stata tenuta nascosta dall’intellighenzia di sinistra, sia in televisione che nei libri di storia, per coprire l’infamia perpetrata dai miliziani comunisti di Tito". Lo dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Vigilanza Rai."Trasmissioni come ‘Generazioni Giovani’ consentono oggi, finalmente, di sensibilizzare i nostri ragazzi e le nostre ragazze su una pagina drammatica della nostra storia e di ricordare le tante vittime di quell’eccidio. Infine, un ringraziamento particolare va anche a Sky per l’originalità con cui ha affrontato questo tema e per averlo fatto dai suoi canali più seguiti”.