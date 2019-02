6 febbraio 2019- 15:26 Foibe: Rete Studenti Veneto, no ad attacchi all'Anpi (2)

(AdnKronos) - "Troviamo quindi assolutamente inopportune le parole dell’assessore Elena Donazzan - sottolineano Piero Notarnicola, Sofia Giunta, Matteo Baroglio e Matteo Tacconi Coordinatori delle UDU del Triveneto -, ma non ci stupiamo delle sue dichiarazioni. Da sempre l’assessore frequenta ambienti di destra radicale e xenofoba, gli stessi ambienti che manipolano questo triste capitolo di storia a propri fini identitari, strumentalizzando tragedie per opportunismo politico"."Invitiamo quindi l’assessore ad approfondire il tema - dichiarano Floriana Rizzetto e Tiziano Gazzi Presidenti Provinciali di ANPI Padova e Verona - perché le evidenze storiche ci sono e la ricostruzione dei fatti è avvenuta, ed è l’ora di finirla con questo rituale annuale di manipolazione. Per l’ANPI Padova, ANPI Verona, la Rete degli Studenti Medi Veneto e le UDU del Triveneto, il Giorno del Ricordo deve rimanere occasione di un ripensamento che ponga al suo centro il profondo rispetto per il dolore di tutti e l’impegno a costruire un’Europa unita e solidale".