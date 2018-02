FOIBE: SALVINI, A SINISTRA HANNO COSCIENZA SPORCA

10 febbraio 2018- 12:45

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - “Giorno del Ricordo, onore e preghiere per le migliaia di italiani innocenti ammazzati dai comunisti slavi, per gli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati cacciati dalle loro case. Perché questa tragedia non si studia sui banchi di scuola? Perché quasi tutte le tivù e i giornali non ne parlano? Forse perché qualcuno, a sinistra, ha la coscienza sporca? Mai più, nella nostra Terra, una tragedia così”. Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini.