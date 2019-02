10 febbraio 2019- 12:00 Foibe: Salvini, 'no morti di serie A e B, ragazzi conoscano storia'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Non ci sono morti di seria A e di serie B. Farò in modo che i nostri ragazzai studino nei libri di storia tutti i morti per l'Italia e nel nome dell'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini oggi in visita alla foiba di Basovizza. "Ci sono migliaia di civili che sono stati massacrati e infoibati. Come è giusto conoscere gli orrori del nazifascismo e le bestialità di Aschwitz" è giusto conoscere anche cosa è accaduto "qui, anche questa terra ha sofferto".