21 febbraio 2019- 16:08 Foligno: Fratoianni, 'autorità intervengano per evitare fatti di questo genere'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - “Mi auguro, anzi pretendo che nelle prossime ore le autorità scolastiche locali e nazionali intervengano nel modo più fermo e netto non solo su questo episodio ma anche per evitare che fatti di questo genere non accadano più nelle scuole del nostro Paese". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali, parlando con i cronisti a Montecitorio di quanto accaduto in una scuola di Foligno nei confronti di un bambino nero. “Non mi piace -prosegue il leader di Si che ha già presentato un’interrogazione parlamentare al governo- il clima che si respira ormai in Italia. Che Paese stiamo diventando se succedono cose di questo genere perfino nelle scuole, quei luoghi che dovrebbero favorire integrazione, rispetto, crescita, cura della dignità delle persone? Questo Paese è davvero a rischio".