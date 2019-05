28 maggio 2019- 18:20 Fondazione Cariplo: Fosti è il nuovo presidente, 'sono onorato' (2)

(AdnKronos) - Fosti, 52 anni, è il professore bocconiano, esperto di welfare, amministrazioni pubbliche ed economia sociale, era il 'prescelto' nel ruolo di successore di Guzzetti alla guida della fondazione. Originario di Delebio, in provincia Sondrio, oggi è professore in 'Practice di Government, Health and Not for Profit' della Sda Bocconi School of Management, nonché docente a contratto di “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche" all’Università Bocconi. Fosti, dopo Roberto Mazzotta, Ottorino Beltrami e Guzzetti, è il quarto presidente della storia di Fondazione Cariplo. Da sei anni è membro della Commissione Centrale di Beneficenza, che oggi ha nominato anche le due nuovi vicepresidenti, Paola Pessina e Claudia Sorlini. Nella stessa seduta, i 28 componenti della commissione che si sono insediati il 14 maggio scorso hanno completato anche il cda e indicato i membri del collegio sindacale. In consiglio entrano, oltre a Fosti, Pessina e Sorlini anche Carlo Corradini, Vincenzo De Stasio, Davide Maggi, Enrico Lironi. Compongono il nuovo collegio sindacale: Luca Vincenzo Consiglio, Pietro Massimo Parrinello, Marco Luigi Valente.La commissione ha avviato anche la fase di costituzione delle sottocommissioni consultive (ambiente, arte cultura, ricerca, servizi alla persona e gestione del patrimonio) e nelle prossime settimane, le commissioni avvieranno l’impostazione strategica delle attività dei prossimi anni. Nel 2018, la Fondazione Cariplo ha sostenuto 1.202 progetti per un’attività filantropica complessiva di 183,7 milioni di euro.