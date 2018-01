FONDAZIONE DON GNOCCHI: SINDACATI, RISTABILITE NORMALI RELAZIONI SINDACALI (2)

18 gennaio 2018- 22:21

(AdnKronos) - In via sperimentale, specificano, "abbiamo definito indicatori per la corresponsione di ulteriori premi legati alla produttività che, su richiesta, possono essere convertiti in welfare per lavoratrici, lavoratori e famiglie; e ottenuto l'erogazione di buoni spesa, indipendentemente dal periodo di assunzione, per ciascuno degli anni 2018 e 2019"."Grazie a questo importante accordo, abbiamo ristabilito normali relazioni sindacali che favoriranno l'avvio di trattative per la contrattazione di secondo livello, struttura per struttura. Il fine è quello di rispondere in maniera concreta alle esigenze degli operatori di ogni singolo istituto. Per quanto riguarda le relazioni sindacali - concludono Cgil, Cisl e Uil - istituiremo un tavolo nazionale paritetico per monitorare l'applicazione dell'accordo in tutte le sue parti".