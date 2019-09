26 settembre 2019- 13:48 Fondazione Enasarco, una cassa 'social'

Roma, 26 set. (Adnkronos/Labitalia) - I follower degli account Enasarco su Linkedin, Facebook e Twitter sono complessivamente oltre 13.000, un numero di tutto rispetto, considerati l’area di appartenenza, il bacino di utenza e la circostanza che i profili aperti sui vari canali sono molto giovani: nati nel 2016, sono gestiti direttamente e più efficacemente dall’Ente soltanto a partire da aprile 2017. Se considerati separatamente i numeri sono ancora più interessanti e soprattutto permettono di considerare i singoli utenti, al netto di sovrapposizioni tra i vari canali social. E' quanto si legge in una nota. Nel dettaglio, il profilo Facebook della Fondazione Enasarco piace a circa 4.700 utenti ed è seguito da quasi 4.800 follower. Meno consistente la platea di Twitter con 565 follower, più che compensata dall’ottima performance su LinkedIn, dove l’Ente raggiunge gli oltre 7.700 follower, una platea interamente professionale e quindi maggiormente in target rispetto alla propria attività. Questi numeri fanno della Fondazione Enasarco la cassa italiana più presente e più seguita sui Social network. Non solo social. La comunicazione digitale di Enasarco risulta performante anche attraverso altre vie come l’app, su cui a pochi mesi dalla sua progettazione hanno effettuato con successo il login 13.980 utenti, la newsletter 'Enasarco Magazine' indirizzata a oltre 54.000 destinatari e il sito Web www.enasarco.it che nel 2019 è arrivato a toccare i 50.000 utenti unici al mese.