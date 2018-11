29 novembre 2018- 12:36 Fondazioni: bancarie a convegno da domani a Venezia

Venezia, 29 nov. (AdnKronos) - Domani il presidente della Fondazione di Venezia aprirà alle ore 9 la terza edizione del forum delle Fondazioni di origine bancaria che si terranno all’hotel Molino Stucky. Le sessioni di lavoro dureranno fino al giorno primo dicembre e vedranno la presenza di esperti del settore, autorità istituzionali e soggetti del mondo economico che affronteranno le numerose tematiche contenute nel programma dell’evento.Il presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello, commenta così l’importanza di questo incontro “siamo orgogliosi di ospitare questo Forum a Venezia, che mette sotto la lente di ingrandimento dei temi fondamentali per il futuro della fondazioni di origine bancaria. Negli ultimi anni abbiamo attraversato una trasformazione importante slegando i nostri destini dal mondo bancario e rafforzando sempre più il nostro ruolo che deve essere quello di chi ha la gestione di un patrimonio della collettività". "Infatti siamo sempre più convinti, come ha sottolineato anche di recente il presidente Guzzetti, che le fondazioni debbano innanzitutto orientare i propri interventi allo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori di riferimento. È questa una delle nostre sfide principali e questo convegno affronta con la visione di autorevoli relatori le modalità, le priorità ed i processi che sono necessari per svolgere fino in fondo il nostro ruolo in relazione anche al contesto ed alle prospettive del sistema che ci circonda", spiega. Al termine dei lavori, previsti per il primo dicembre, una delegazione di rappresentanti delle fondazioni di origine bancaria si recherà in visita al M9.