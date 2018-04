23 aprile 2018- 13:20 Fondazioni: Cariverona, esercizio 2017 chiuso con avanzo 17,59 mln di euro (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso dell'esercizio sono stati deliberati 455 interventi erogativi con un impegno complessivo di 50,8 milioni ed effettuate erogazioni per cassa per 64,2 milioni. Per il 2018 viene rispettato l'impegno annuo di 40 milioni nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano triennale 2017-2019, mentre le erogazioni deliberate ancora da liquidare risultano pari ad € 154,27 mln in diminuzione rispetto al precedente esercizio.Il Consiglio Generale ha esaminato ed approvato un aggiornamento delle linee-guida per la gestione del patrimonio per il 2018-2019, al fine di accelerare un processo di diversificazione e di nuova asset allocation finalizzata alla migliore protezione del patrimonio e alla ricerca di rendimenti stabili e sostenibili. Nell'esercizio in corso verrà ulteriormente accelerato il processo di valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare, anche attraverso operazioni mirate di dismissione.Il processo di semplificazione strutturale delle attività è proseguito con la liquidazione della Fondazione Domus e l'incorporazione del suo patrimonio artistico in Cariverona.