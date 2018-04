23 aprile 2018- 13:20 Fondazioni: Cariverona, esercizio 2017 chiuso con avanzo 17,59 mln di euro (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso del 2017 è continuato il processo di analisi e rivisitazione degli attivi di Fondazione e sono state compiute alcune azioni con particolare attenzione a un profilo finanziario, tra le quali la razionalizzazione dei fondi comuni di investimento e l’adesione all’aumento di capitale di UniCredit, spiega in una nota la Fondazione. Tali scelte hanno contribuito a realizzare un sensibile impatto sull’attivo di Fondazione che ha invertito il trend precedente: gli attivi di Fondazione sono cresciuti nel corso dell’anno di circa 100 milioni (+6% da 1,71 mld a circa 1,82 mld) a valori di mercato ed inoltre presentano una redditività assai più stabile e prevedibile permettendo a Fondazione una programmazione di lungo periodo anche sul lato erogazioni.Al 31 dicembre 2017 la partecipazione della Fondazione in UniCredit Spa era pari all’1,8% dopo le operazioni di raggruppamento e ricapitalizzazione condotte a termine nei primi mesi dell'esercizio. La Fondazione ha sottoscritto per larga parte la quota di aumento di sua competenza con un investimento di 213 milioni. La partecipazione corrente è pari a circa 1/3 degli attivi valutati con criteri di mercato e ha natura di investimento finanziario. Non ha generato dividendi nel corso del 2017, mentre la recente assemblea di UniCredit ha deliberato la distribuzione di una cedola relativa all’esercizio appena concluso pari a 0,32 euro per azione. L'incasso lordo per la Fondazione sarà superiore ai 12 milioni.