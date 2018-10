26 ottobre 2018- 19:05 Fondazioni: da Cariverona 26 mln per attività 2019, totale triennio a 194 mln

Milano, 26 ott. (AdnKronos) - Il consiglio generale della Fondazione Cariverona ha approvato il Documento di Programmazione annuale 2019, che destinerà all'attività istituzionale della fondazione risorse complessive per 26 milioni di euro. Nell’esercizio, erogherà pagamenti per 65 milioni di euro per gli impegni già assunti. In tutto, con la previsione 2019, le risorse complessivamente messe a disposizione dei territori nel triennio 2017-2019 salgono a oltre 110 milioni di euro. Considerando le erogazioni annualmente liquidate a seguito degli impegni assunti negli esercizi precedenti, stimati in circa 65 milioni per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, il controvalore del triennio arriva a circa 194 milioni di euro. "Ritengo sia percepita la trasformazione della Fondazione Cariverona, orientata a laboratorio di idee prima che ente erogatore. Fondazione Cariverona rimarrà sempre un fattore di sostegno per il territorio ma non in una logica di sussidio", sottolinea il presidente Alessandro Mazzucco. “Ci proponiamo come agenti di sviluppo, ovviamente confrontandoci in modo aperto con le istituzioni e gli stakeholder, per poi decidere sulla base di criteri oggettivi condivisi. Ricordiamoci sempre che operiamo per cinque province, in tre differenti Regioni, per un bacino di tre milioni di potenziali beneficiari. E’ quindi necessario continuare nell’opera di diversificazione e messa a reddito del nostro patrimonio, risolvendo gli snodi relativi al patrimonio immobiliare".