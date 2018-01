FONDAZIONI: FONDAZIONE DI VENEZIA CELEBRA I 25 ANNI DI ATTIVITà

26 gennaio 2018- 15:52

Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - “La Fondazione vuole essere un motore per lo sviluppo economico di questo territorio ed essere fino in fondo un patrimonio per la collettività. Questo significa anche essere un grande patrimonio di professionalità interne ed esterne per costruire progetti che guardano al futuro. La Fondazione vuole attrarre investimenti da riversare sul territorio e sulle comunità attraverso progetti innovativi e per farlo serve un patrimonio di professionalità. La sfida oggi è far rendere il nostro patrimonio”. Così Giampietro Brunello, presidente della Fondazione di Venezia è intervenuto nel corso del venticinquesimo anniversario dell’ente all’Auditorium Santa Margherita . "Dal 1992 al 2017 la Fondazione di Venezia ha investito circa 160 milioni di euro sul territorio. Gli interventi, ripartiti per settore di riferimento, sono stati i seguenti: 57,44 milioni (34,5%) per beni e attività culturali, 49,47 milioni di euro (33,8%) per istruzione e formazione, 21,62 milioni di euro (11,7%) per ricerca scientifica, 31,81 milioni di euro (20,0%) per altri settori. Noi vogliamo aiutare le imprese che non sono solo un luogo di guadagno, ma rappresentano per noi soprattutto posti di lavoro", ha spiegato.