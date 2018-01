FONDAZIONI: FONDAZIONE DI VENEZIA CELEBRA I 25 ANNI DI ATTIVITà (2)

26 gennaio 2018- 15:52

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il presidente si è soffermato poi sulle priorità: “riteniamo necessario lavorare soprattutto con/e per i ragazzi, consapevoli che, oggi, il principale dei loro bisogni è il lavoro, è una occupazione possibilmente qualificata, è l’approdo ad un mondo dove è sempre più necessario arrivare consapevoli, motivati e adeguatamente preparati. Con le università vogliamo costruire un capitale umano competitivo per le aziende in modo tale che sia sul territorio e non lo vadano a cercare fuori”. E ha concluso il suo intervento con progetto futuro: “faremo una ricerca sul futuro di Venezia affidata al professor Paolo Costa, attraverso la quale cercheremo di indagare i flussi occupazionali ed abitativi del centro storico e dell’intera città metropolitana per cercare di trovare delle soluzioni per evitare lo spopolamento del centro storico”.