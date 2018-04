26 aprile 2018- 17:08 Fondazioni: Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo (4)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il dividendo staccato da Intesa Sanpaolo con riferimento all’esercizio 2016 è stato pari a 17,8 centesimi di euro per azione, con un incasso per la Fondazione di 91,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 55,8 milioni di euro generati dal resto del portafoglio finanziario.Il risultato complessivo della gestione del portafoglio finanziario è quindi pari a 145 milioni di euro, con un rendimento contabile pari al 6,4%.Dal 1992 a oggi la Fondazione ha destinato all’attività erogativa circa 1,4 miliardi di euro (a valori attualizzati), per la quasi totalità a beneficio delle comunità di Padova e Rovigo.Il 2017 rappresenta il secondo anno della programmazione 2016-2018, che stimava in 120 milioni di euro le risorse destinate al territorio, con un obiettivo erogativo medio annuo di 40 milioni. Nel 2017 sono stati approvati 416 interventi e sono stati complessivamente assegnati 45,3 milioni di euro così distribuiti: 6,9 alla Ricerca Scientifica, 13,2 all’Istruzione, 10,2 all’Arte e alle Attività Culturali, 1,8 alla Salute e all’Ambiente, 9,8 all’Assistenza e Tutela delle Categorie Deboli, e complessivamente altri 3,4 all’Attività Sportiva, alla Protezione Civile, alla Sicurezza Alimentare e all’Agricoltura di Qualità, a cui si aggiungono circa 2,9 milioni di euro destinati ai Fondi Speciali Regionali per il Volontariato e al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni.Il 49,7% delle risorse è stato destinato a Progetti di Fondazione, per la cui concretizzazione sono stati coinvolti anche alcune istituzioni locali e il mondo del volontariato. Il 14,3% è andato ai bandi, il 6% a Investimenti Mission Related e il restante 30% alle richieste libere.