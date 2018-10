30 ottobre 2018- 13:11 Fondazioni: Guzzetti, con quelle in crisi effetti devastanti per sociale

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Siamo preoccupati per le Fondazioni in crisi per le ripercussioni nel sociale. C'è il rischio di effetti devastanti perché vengono meno risorse che venivano date sul territorio". Lo ha detto Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri, rispondendo a una domanda durante la presentazione dell'indagine 'Gli italiani e il risparmio', condotta in collaborazione con l'Ipsos. "I destinatari finali di queste risorse - ha aggiunto - che sono anziani, disabili, immigrati e drogati verrebbero abbandonati al loro destino".