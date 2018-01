FONDAZIONI: LA FONDAZIONE DI VENEZIA CELEBRA I 25 ANNI DI ATTIVITà

25 gennaio 2018- 12:50

Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - La Fondazione di Venezia domani venerdì 26 gennaio celebrerà i primi 25 anni di attività. Dal 1992, data della sua nascita, la Fondazione di Venezia ha investito sul territorio circa 160 milioni di euro per realizzare progetti nei campi dell’istruzione, del sociale, della ricerca, della cultura e della formazione. Il 25° verrà festeggiato con un convegno all’Auditorium Santa Margherita dell’Università Ca’ Foscari a Venezia, dalle 10 alle 12.30. Il tema centrale della giornata sarà il ruolo della Fondazione di Venezia come “patrimonio della collettività” su cui si soffermerà, nel suo intervento, il presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello. Dopo il saluto del rettore Michele Bugliesi dell’Università Ca’ Foscari che ospita l’evento interverranno come da programma: il presidente dell’Acri (Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio), Giuseppe Guzzetti; il presidente della Fondazione Venezia 2000, Giuliano Segre; il professor Gian Nereo Mazzocco, portavoce del gruppo di lavoro di Ca’ Foscari a cui la Fondazione di Venezia ha commissionato una ricerca sulla finanza a Nordest; l’amministratore delegato di Polymnia, Valerio Zingarelli. Dopo la relazione del Presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello, sono previsti gli interventi dell’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari e del sindaco del Comune di Venezia, Luigi Brugnaro. Le conclusioni saranno affidate al giudice della Corte Costituzionale, Giuliano Amato.