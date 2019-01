22 gennaio 2019- 14:26 Fondi Ue: Corte Conti, da recuperare 75% somme irregolari Fesr 2017-13

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Il 75,7% dei fondi Fesr 2007-2013 erogati in modo irregolare o fraudolento non è stato ancora recuperato, nonostante il tempo trascorso dalla chiusura della Programmazione. Il dato incide prevalentemente sul bilancio nazionale. A incidere, nella maggior parte dei casi, è il numero particolarmente esiguo degli addetti all’attività di recupero. E’ quanto emerge da un’indagine della Sezione di controllo degli Affari Comunitari ed Internazionali della Corte dei Conti volta a definire l’entità dei recuperi sulle irregolarità e sulle frodi del Fesr 2007-13, che ha esaminato 5 Programmi, tra questi quelli che usufruiscono di elevati finanziamenti sia per la realizzazione di opere pubbliche che per il sostegno allo sviluppo e alle attività produttive (PON Reti e mobilità, PON Ricerca & competitività, POR-FESR Veneto, POR-FESR Lazio e POR-FESR Sicilia), su un campione del 53,4% del totale. Gli importi recuperati rappresentano, in media, una percentuale minima rispetto alla somma irregolare, pari al 24,3%. Se si considera la spesa relativa ai Programmi regionali, il tasso di recupero è più basso ed è pari al 18,2%. A questo risultato concorre, in modo rilevante, il limitato recupero in alcune regioni. Una forma particolarmente utilizzata, di recupero, è quella della compensazione.