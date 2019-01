22 gennaio 2019- 14:26 Fondi Ue: Corte Conti, da recuperare 75% somme irregolari Fesr 2017-13 (2)

(AdnKronos) - Molto diffusa, inoltre, soprattutto nell’ambito dei Programmi nazionali, rileva la Corte dei Conti, è la decertificazione delle spese irregolari, che è pari al 94,7%. Questa modalità è ammessa dalla Commissione e consiste nell’eliminazione dalla successiva domanda di pagamento UE degli importi ritenuti irregolari. Questo comporta una ricaduta diretta sul bilancio nazionale e/o regionale delle relative somme che devono essere recuperate a cura dello Stato membro. Tra le irregolarità segnalate dalle Amministrazioni soggette al controllo (5 Programmi), infine, il 4,4% circa (pari a 19 casi su un totale di 428) è rappresentato da sospette frodi, casi per i quali sono pendenti procedimenti penali per i quali i relativi importi figurano tra i sospesi ai sensi dell’art. 95 del Reg. 1083/2006. Pur trattandosi di un numero limitato di fattispecie, la loro rilevanza, sotto il profilo finanziario, è elevata ed incide per il 17%.